Transferde İcardi bombası! İtalyan devi temasa geçti: 1.5 yıllık teklif
Galatasaray’da geleceği pek belli olmayan yıldız futbolcu Mauro İcardi için temaslar başladı. İtalyan devi Juventus, Galatasaray tarihine geçen İcardi için harekete geçti.
Galatasaray’ın Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi için İtalya’dan dev bir transfer hamlesi geldi. Ara transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir golcü takviyesi yapmak isteyen Juventus, rotasını İstanbul’a çevirerek yıldız oyuncuya 1.5 yıllık sözleşme teklif etti.
İtalyan basınından Di Marzio ve Alfredo Pedullà’nın haberlerine göre, Torino ekibi aslında ilk olarak eski oyuncusu Randal Kolo Muani için girişimlerde bulunmuştu ancak Tottenham’da kiralık olarak forma giyen oyuncudan istediği sonucu alamayınca hedef tamamen Icardi oldu.
Öte yandan Juventus teknik direktörü Spalletti, Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray eşleşmesinin ardından Icardi’yi "ceza sahası içindeki bitiricilik açısından çalıştırma şansına sahip olduğum en iyi forvetlerden biri" diyerek övmüştü ve bu transfer isteğinin arkasındaki en güçlü isim olarak öne çıkıyor.
Şu an için operasyonun resmi olarak başladığı ve Juventus’un bu sansasyonel transferin fizibilitesini anlamak adına ilk sorgulamaları gerçekleştirdiği belirtiliyor. Ancak bu dev hamlenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tamamen Galatasaray Başkanı ve yönetiminin takınacağı tavra bağlı durumda. Sarı-kırmızılı liderliğin kapıyı açmaya niyetli olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, İtalyan tarafı görüşme masasına oturmak için gelecek cevabı bekliyor.