Transferde İcardi bombası! İtalyan devi temasa geçti: 1.5 yıllık teklif

Şu an için operasyonun resmi olarak başladığı ve Juventus’un bu sansasyonel transferin fizibilitesini anlamak adına ilk sorgulamaları gerçekleştirdiği belirtiliyor. Ancak bu dev hamlenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tamamen Galatasaray Başkanı ve yönetiminin takınacağı tavra bağlı durumda. Sarı-kırmızılı liderliğin kapıyı açmaya niyetli olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, İtalyan tarafı görüşme masasına oturmak için gelecek cevabı bekliyor.