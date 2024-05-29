Türk takımlarının Avrupa kupalarına başlayacağı tarihler
Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna katılacak Galatasaray, 2. eleme turundan başlayacak Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turundaki Trabzonspor ile Konferans Ligi 2. eleme turundaki Başakşehir'in ilk maçlarının tarihi belli oldu.
Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Türk takımlarının sezona başlama tarihleri belli oldu.
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak.
Sarı-kırmızılılar, 20-21 Ağustos'ta ilk maçına çıkacak. Galatasaray'ın rakibi ise 5 Ağustos'ta çekilecek kurayla belli olacak.
Sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda ilk karşılaşmasını oynayacak. Sarı-lacivertlilerin rakibi 19 Haziran'da belli olacak ve ilk müsabakasına 23-24 Temmuz'da çıkacak.