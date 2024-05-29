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Türk takımlarının Avrupa kupalarına başlayacağı tarihler

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna katılacak Galatasaray, 2. eleme turundan başlayacak Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turundaki Trabzonspor ile Konferans Ligi 2. eleme turundaki Başakşehir'in ilk maçlarının tarihi belli oldu.

Türk takımlarının Avrupa kupalarına başlayacağı tarihler - Sayfa 1

Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Türk takımlarının sezona başlama tarihleri belli oldu.

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Türk takımlarının Avrupa kupalarına başlayacağı tarihler - Sayfa 2

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak.

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Türk takımlarının Avrupa kupalarına başlayacağı tarihler - Sayfa 3

Sarı-kırmızılılar, 20-21 Ağustos'ta ilk maçına çıkacak. Galatasaray'ın rakibi ise 5 Ağustos'ta çekilecek kurayla belli olacak.

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Türk takımlarının Avrupa kupalarına başlayacağı tarihler - Sayfa 4

Sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda ilk karşılaşmasını oynayacak. Sarı-lacivertlilerin rakibi 19 Haziran'da belli olacak ve ilk müsabakasına 23-24 Temmuz'da çıkacak.

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