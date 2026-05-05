Türkiye bu maça kilitlendi: Beşiktaş mı, Konyaspor mu? Türkiye Kupası’nda dev yarı final!

Ziraat Türkiye Kupası'nda düğüm bugün çözülüyor! İstanbul’da nefesler tutuldu; Beşiktaş evinde Konyaspor karşısında 'ölüm kalım' maçına çıkıyor. Kazanan Antalya'daki büyük final biletini cebine koyacak! İşte dev randevu öncesi tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Kupanın en kritik virajı olan yarı final mücadelesi 5 Mayıs Salı günü, yani tam da bugün sahne alıyor. Futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği bu dev kapışma saat 20.30 itibarıyla start alacak.

DEV MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Milyonlarca taraftarı ekran başına toplayacak olan bu heyecan dolu 90 dakika, ATV ekranlarından canlı, naklen ve herkesin izleyebileceği şekilde şifresiz olarak yayınlanacak.

KRİTİK MÜCADELE HANGİ STADYUMDA OYNANIYOR?

Kupa ateşinin yükseleceği adres Beşiktaş'ın kalesi olan Tüpraş Stadyumu. Siyah-beyazlı taraftarların "kapalı gişe" oynaması beklenen maçta, Boğaz kıyısında atmosferin tavan yapması bekleniyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM? 

Zorluk derecesi yüksek bu karşılaşmada adaleti sağlamak üzere TFF tarafından Tugay Kaan Numanoğlu görevlendirildi. Kritik kararlarıyla maçın kaderini belirleyecek hakem kadrosunda VAR hakemleri de teyakkuzda olacak.

