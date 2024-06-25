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  4. Türkiye-Çekya maçının muhtemel 11’i! Türkiye-Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

Türkiye-Çekya maçının muhtemel 11’i! Türkiye-Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda A Milli Futbol Takımı Gürcistan ve Portekiz maçlarının ardında bu kez de Çekya ile mücadele edecek. Peki, muhtemel 11 kim? Türkiye-Çekya maçı hangi kanalda ve saat kaçta olacak? İşte, Türkiye-Çekya maçına dair detaylar...

Türkiye-Çekya maçının muhtemel 11’i! Türkiye-Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? - Sayfa 1

Türkiye'nin Çekya maçında muhtemel 11

Türkiye-Çekya maçında muhtemel 11 şu isimlerden oluşuyor:

Altay Bayındır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız, Barış Alper.

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Türkiye-Çekya maçının muhtemel 11’i! Türkiye-Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? - Sayfa 2

Türkiye-Çekya maçını kim yönetecek?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Çekya maçını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene karşılaşmanın yardımcı hakemliğini üstlenirken, dördüncü hakem ise Espen Eskas olacak.

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Türkiye-Çekya maçının muhtemel 11’i! Türkiye-Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? - Sayfa 3

Türkiye-Çekya maçı ne zaman ve saat kaçta olacak?

Türkiye-Çekya maçı, 26 Haziran Çarşamba günü Volksparkstadion'da saat 22.00'de başlayacak.

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Türkiye-Çekya maçının muhtemel 11’i! Türkiye-Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? - Sayfa 4

Türkiye-Çekya maçı hangi kanalda olacak?

Türkiye-Çekya karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

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