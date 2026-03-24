Türkiye-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Türkiye-Romanya maçı bilet fiyatları!

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN ROMANYA MAÇI ADAY KADROSU BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalindeki Romanya maçı aday kadrosunda; kalede Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer ve Uğurcan Çakır yer alırken, savunma hattı Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydin, Ahmetcan Kaplan, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Zeki Çelik ve Merih Demiral'dan oluştu. Orta sahada Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan ve Atakan Karazor görevlendirilirken; hücum hattında Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Aral Şimşir, Arda Güler, Deniz Gül, Kenan Yıldız ve Semih Kılıçsoy kendilerine yer buldu.