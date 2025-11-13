  1. Ekonomim
  4. Türkiye–Bulgaristan Milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye–Bulgaristan Milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de milli ara mesaisi başladı. Bununla birlikte millilerimiz, rakip Bulgaristan için geri sayıma geçti. Peki Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, milli maç saat kaçta ve hangi kanalda?

Tur atlamaya bir adım daha yaklaşan A Milli Takım,  2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. hafta maçında Bursa’da Bulgaristan’ı ağırlıyor. İlk karşılaşmayı deplasmanda 6-1 kazanan Bizim Çocuklar, taraftarı önünde galip gelerek grup liderliği için şansını son İspanya maçına taşımak istiyor. İşte Türkiye–Bulgaristan maçının günü, saati, stadyumu, yayın kanalı ve maç hakemleri…

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

– Tarih: 15 Kasım Cumartesi

– Saat: 20:00

– Stadyum: Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? 

– Yayın: TV8

– Yayın Şekli: Naklen ve şifresiz

TÜRKİYE PUAN DURUMU - E GRUBU GÜNCEL PUAN

1. İspanya – 12 puan

2. Türkiye – 9 puan

3. Gürcistan – 3 puan

4. Bulgaristan – 0 puan

