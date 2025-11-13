Türkiye–Bulgaristan Milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’de milli ara mesaisi başladı. Bununla birlikte millilerimiz, rakip Bulgaristan için geri sayıma geçti. Peki Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, milli maç saat kaçta ve hangi kanalda?
Tur atlamaya bir adım daha yaklaşan A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. hafta maçında Bursa’da Bulgaristan’ı ağırlıyor. İlk karşılaşmayı deplasmanda 6-1 kazanan Bizim Çocuklar, taraftarı önünde galip gelerek grup liderliği için şansını son İspanya maçına taşımak istiyor. İşte Türkiye–Bulgaristan maçının günü, saati, stadyumu, yayın kanalı ve maç hakemleri…
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
– Tarih: 15 Kasım Cumartesi
– Saat: 20:00
– Stadyum: Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu