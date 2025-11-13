Türkiye–Bulgaristan Milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tur atlamaya bir adım daha yaklaşan A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. hafta maçında Bursa’da Bulgaristan’ı ağırlıyor. İlk karşılaşmayı deplasmanda 6-1 kazanan Bizim Çocuklar, taraftarı önünde galip gelerek grup liderliği için şansını son İspanya maçına taşımak istiyor. İşte Türkiye–Bulgaristan maçının günü, saati, stadyumu, yayın kanalı ve maç hakemleri…