Türkiye'nin Avusturya galibiyeti dünya basınında: Avrupa futbol tarihinin en iyilerinden biri
Türkiye-Avusturya Euro 2024 maçından A Milli takımın 2-1'lik galibiyeti dünya basınında yankı buldu. Haberlerde, Merih Demiral'ın golleri ve sevinci, Arda Güler'in asistleri, Mert Günok'un son dakika kurtarışı öne çıktı.
Türkiye ve Avusturya A Milli Erkek Futbol Takımları, dün akşam Türkiye saatiyle 22.00’de Almanya’nın Leipzig kentinde karşı karşıya geldi. Türkiye, maçı Merih Demiral’ın kaydettiği iki gol ve kaleci Mert Günok’un son dakika kurtarışıyla 2-1 önde tamamlayarak Euro 2024’te son sekize girmeye hak kazandı.
Maç ve sonucu, yapılan gol sevinçlerinden Günok’un ‘Gordon Banks’i andıran’ kurtarışına kadar uluslararası basında da geniş yer buldu.
İngiltere’nin The Guardian gazetesi, Türkiye’nin maçın ilk yarısında daha iyi oynayan taraf olduğuna dikkat çektiği haberinde, maçın henüz ilk dakikası dolmadan atılan gole işaret ederek, “Arda Güler, halihazırda maçın ilk köşe vuruşunda Avusturya savunmasını paniklemiş bir kargaşa haline getirmişti. O ve Merih Demiral daha sonra tekrar bir araya gelerek ikinci yarıda Türkiye’nin ikinci golünün kaydetti” diye yazdı.
Cumartesi günü Türkiye ve Hollanda’nın başkent Berlin’de yapılacak çeyrek final maçında karşı karşıya geleceği hatırlatılan haberde, “Türkiye kazanmayı hak etti; Hollanda ise cumartesi günü Berlin’de onlara karşı oynamaktan pek haz etmeyecek. Maçın olası kazananları mı? Neden olmasın?” denildi.