Türkiye'nin Avusturya galibiyeti dünya basınında: Avrupa futbol tarihinin en iyilerinden biri

İngiltere’nin The Guardian gazetesi, Türkiye’nin maçın ilk yarısında daha iyi oynayan taraf olduğuna dikkat çektiği haberinde, maçın henüz ilk dakikası dolmadan atılan gole işaret ederek, “Arda Güler, halihazırda maçın ilk köşe vuruşunda Avusturya savunmasını paniklemiş bir kargaşa haline getirmişti. O ve Merih Demiral daha sonra tekrar bir araya gelerek ikinci yarıda Türkiye’nin ikinci golünün kaydetti” diye yazdı.