Türkiye’nin rakibi kim oldu, maç ne zaman? Milli Takım play-off rakibi belli oldu mu?
Karadağ maçında darbe alan milli takım, odak noktasını play-off maçına çevirdi. Rakibin kim olacağı merak edilirken, bugün resmi olarak play-off’taki rakibimiz açıklandı. Peki Türkiye’nin rakibi kim oldu, milli takım play-off’ta kimle oynayacak, maç ne zaman?
A Milli Takım’ın gruplardaki maçları artık son mücadeleye geldi. Karadağ ve Galler maçlarında işler yolunda gitmezken, umutlar play-off maçına kaldı. Milli takımın rakibi merak konusu olurken, bugün itibariyle hangi takımla maç yapılacağı açıklandı. Peki Türkiye’nin rakibi kim oldu, milli maç play-off ne zaman?
Milli takım, grupta oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Toplamda 11 puan toplarken Galler'in İzlanda'yı 4-1'lik skorla yenmesi sonucu 1 puan öne geçti.
Karadağ maçında beklentilerin altında performans sergileyen millilerimiz, umudunu play-off’larda arayacak. 22 Kasım itibariyle milli takımın play-off rakibi de belli oldu.