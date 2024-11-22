Türkiye’nin rakibi kim oldu, maç ne zaman? Milli Takım play-off rakibi belli oldu mu?

A Milli Takım’ın gruplardaki maçları artık son mücadeleye geldi. Karadağ ve Galler maçlarında işler yolunda gitmezken, umutlar play-off maçına kaldı. Milli takımın rakibi merak konusu olurken, bugün itibariyle hangi takımla maç yapılacağı açıklandı. Peki Türkiye’nin rakibi kim oldu, milli maç play-off ne zaman?