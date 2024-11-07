UEFA AVRUPA LİGİ PUAN TABLOSU: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaçıncı sırada

UEFA Avrupa Ligi puan durumu 4. hafta mücadeleleri sürüyor Temsilcimiz Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü evinde 2-1 mağlup ederken, puanını 6'ya yükseltti. Galatasaray'ın 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunurken, bugün kazandığı Tottenham maçı sonrası 3 puanı daha hanesine yazdı. Fenerbahçe ise 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. 7 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya geliyor. İşte Avrupa Ligi’nde güncel puan durumu sıralaması.