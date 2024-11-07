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  4. UEFA AVRUPA LİGİ PUAN TABLOSU: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaçıncı sırada

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN TABLOSU: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaçıncı sırada

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray, İngiliz devi Tottenham’ı mağlup ederken, 3 puanı daha hanesine yazdı. İşte UEFA Avrupa Ligi puan tablosu güncel. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe puan durumu.

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN TABLOSU: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaçıncı sırada - Sayfa 1

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray evinde oynadığı maçta İngiliz devi Tottenham’ı 3-2 yenerek 3 puanı 3 golle aldı. Bununla birlikte UEFA Avrupa Ligi’nde puan durumları da değişti. İşte Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe güncel puan durumu.

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UEFA AVRUPA LİGİ PUAN TABLOSU: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaçıncı sırada - Sayfa 2

UEFA Avrupa Ligi puan durumu 4. hafta mücadeleleri sürüyor Temsilcimiz Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü evinde 2-1 mağlup ederken, puanını 6'ya yükseltti. Galatasaray'ın 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunurken, bugün kazandığı Tottenham maçı sonrası 3 puanı daha hanesine yazdı. Fenerbahçe ise 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. 7 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya geliyor. İşte Avrupa Ligi’nde güncel puan durumu sıralaması.

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UEFA AVRUPA LİGİ PUAN TABLOSU: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaçıncı sırada - Sayfa 3

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö'yü İstanbul'da 2-1 yenen Beşiktaş puanını 6'ya yükseltti. Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi sıralamasında 14. sıraya yükseldi.

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UEFA AVRUPA LİGİ PUAN TABLOSU: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaçıncı sırada - Sayfa 4

Galatasaray’ın gösterdiği performans, hem taraftarları hem de futbol otoritelerini memnun etti. Galatasaray evinde Tottenham'ı 3-2 mağlup etmeyi başararak grubunda üst sıralarda kalmayı başardı ve bir üst tura göz kırptı.

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