UEFA AVRUPA LİGİ PUAN TABLOSU: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaçıncı sırada
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray, İngiliz devi Tottenham’ı mağlup ederken, 3 puanı daha hanesine yazdı. İşte UEFA Avrupa Ligi puan tablosu güncel. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe puan durumu.
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray evinde oynadığı maçta İngiliz devi Tottenham’ı 3-2 yenerek 3 puanı 3 golle aldı. Bununla birlikte UEFA Avrupa Ligi’nde puan durumları da değişti. İşte Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe güncel puan durumu.
UEFA Avrupa Ligi puan durumu 4. hafta mücadeleleri sürüyor Temsilcimiz Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü evinde 2-1 mağlup ederken, puanını 6'ya yükseltti. Galatasaray'ın 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunurken, bugün kazandığı Tottenham maçı sonrası 3 puanı daha hanesine yazdı. Fenerbahçe ise 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. 7 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya geliyor. İşte Avrupa Ligi’nde güncel puan durumu sıralaması.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö'yü İstanbul'da 2-1 yenen Beşiktaş puanını 6'ya yükseltti. Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi sıralamasında 14. sıraya yükseldi.