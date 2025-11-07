UEFA Ülke Puanı güncellendi: Türkiye’nin puanı ve güncel sıralama
Temsilcilerimiz bu hafta hem Avrupa hem de Şampiyonlar Ligi mücadelelerini tamamladı. Fenerbahçe berabere kalırken, Galatasaray ve Samsunspor ise galip ayrıldı. Ülke puanı da güncellendi. İşte UEFA ülke puanı ve sıralama…
Türkiye, Avrupa kupalarında bu hafta elde edilen sonuçlarla UEFA Ülke Puanı’nda dikkat çekici bir artış yakaladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’un sahadaki performansı, ülke sıralamasına doğrudan yansıdı. İşte UEFA güncel ülke puanı ve sıralaması…
Temsilcilerimizin bu haftaki sonuçları şöyle
-Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Ajax’i 3-0 mağlup etti.
- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Plzen deplasmanında 0-0’lık beraberlikle 1 puan aldı.
- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde sahasında Hamrun’u 3-0 yenerek liderliğe yükseldi.
Türkiye’nin UEFA Ülke Puanı
Temsilcilerimizin haftayı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle yenilgisiz kapatması sonrası “UEFA Ülke Puanı güncel” tablosu yeniden şekillendi. Türkiye, 47.000 puanla 9. sırada yer alıyor. Bu konum, gelecek sezon Avrupa kupalarındaki temsil sayısı ve eleme turları açısından kritik önem taşıyor.