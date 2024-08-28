UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Galatasaray kaybetti, Türkiye kaçıncı sırada?

Son eleme maçlarındaki sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında bir düşüş yaşadı.

Ülke puanı hesaplamasında, takımların elde ettiği puanlar, o ülkenin turnuvalarda mücadele eden takım sayısına bölünüyor ve son beş sezonun performansları dikkate alınıyor.