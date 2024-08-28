UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Galatasaray kaybetti, Türkiye kaçıncı sırada?
Galatasaray'ın Young Boys'a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
Son eleme maçlarındaki sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında bir düşüş yaşadı.
Ülke puanı hesaplamasında, takımların elde ettiği puanlar, o ülkenin turnuvalarda mücadele eden takım sayısına bölünüyor ve son beş sezonun performansları dikkate alınıyor.
UEFA ülke puanı sistemi, kazanılan galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetlere göre puanlar veriyor. Bu puanlar, ülkelerin turnuvalara katılan takım sayısına bölünerek ülke puanına ekleniyor.
2023-2024 sezonunu ilk 10'da tamamlayan Türkiye, bu başarısıyla 2024/25 sezonundaki Süper Lig şampiyonunun 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazandı.
Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye şu anda hangi sırada yer alıyor?
10- TÜRKİYE - 35.600
9- ÇEKYA - 38.250