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  4. UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Galatasaray kaybetti, Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Galatasaray kaybetti, Türkiye kaçıncı sırada?

Galatasaray'ın Young Boys'a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Galatasaray kaybetti, Türkiye kaçıncı sırada? - Sayfa 1

Son eleme maçlarındaki sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında bir düşüş yaşadı.

Ülke puanı hesaplamasında, takımların elde ettiği puanlar, o ülkenin turnuvalarda mücadele eden takım sayısına bölünüyor ve son beş sezonun performansları dikkate alınıyor.

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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Galatasaray kaybetti, Türkiye kaçıncı sırada? - Sayfa 2


UEFA ülke puanı sistemi, kazanılan galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetlere göre puanlar veriyor. Bu puanlar, ülkelerin turnuvalara katılan takım sayısına bölünerek ülke puanına ekleniyor.

2023-2024 sezonunu ilk 10'da tamamlayan Türkiye, bu başarısıyla 2024/25 sezonundaki Süper Lig şampiyonunun 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazandı.

Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye şu anda hangi sırada yer alıyor?

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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Galatasaray kaybetti, Türkiye kaçıncı sırada? - Sayfa 3

10- TÜRKİYE - 35.600

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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Galatasaray kaybetti, Türkiye kaçıncı sırada? - Sayfa 4

9- ÇEKYA - 38.250

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