Ve Ederson için karar verildi: Fenerbahçe gözden çıkardı, yeni takımı belli oldu
Büyük umutlarla Fenerbahçe’ye gelen kaleci Ederson, son dönemde yaşanan performans düşüklüğü nedeniyle gözden çıkarıldı. Yıldız kalecinin yeni adresi de belli oldu.
Fenerbahçe'de kaleci Ederson'un Çaykur Rizespor maçındaki kritik hatası, sarı-lacivertli camiada bardağı taşıran son damla oldu.
Zirve yolunda kaybedilen puanların faturası Brezilyalı file bekçisine kesilirken, yönetim de ayrılık için düğmeye bastı. Peki şimdi ne olacak?
Sözcü'nün iddiasına göre, sarı-lacivertlilerde gözden düşen Ederson'a Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal talip. Müsabakanın 90+8. dakikasında yaptığı hata sonrası eleştirilerin odağı haline gelen deneyimli eldivenin ayrılığı artık an meselesi.