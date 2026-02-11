Ve Mourinho bir kez daha veda ediyor! Benfica’dan sonra yeni takımı belli oldu
Bir dönem Fenerbahçe’yi çalıştıran ve çok eleştirilen Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Benfica macerasını sonlandırmaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adamın yeni takımı belli oldu.
Zaman zaman sert açıklamaları zaman zaman Fenerbahçe’deki tavırlarıyla dikkat çeken ve hafızalara kazınan Jose Mourinho, kariyerinde önemli bir değişikliğe daha hazırlanıyor.
Fenerbahçe sonrası Benfica ile gidişatını sürdüren Portekizli teknik adam, Dünya Kupası’ndan sonra yeni rotasını belirledi.
2024-25 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştıran Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Benfica’nın başına geçmişti. Ancak 63 yaşındaki teknik adamın sezon sonunda Portekiz Milli Takımı’na geçeceği öne sürüldü.