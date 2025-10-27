Victor Osimhen’den Göztepe maçı sonrası olay sözler: Ağlayabilirler, umrumda değil

  1. Ekonomim
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de çıktığı son maçta da 3 puanı hanesine yazdı. Maça damga vuran isimlerden Osimhen, müsabaka sonrası olay açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, hem Şampiyonlar Ligi hem de lige damga vuruyor.

Sarı-kırmızılı camia, ŞL’de aldığı galibiyetin ardından bu hafta Göztepe ile karşı karşıya geldi. Son dönemin formda takımı Göztepe’yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, her hafta 3 puanı hanesine yazıyor.

Göztepe maçında birçok pozisyon tartışmalara neden olurken, maç sonu röportaj veren Victor Osimhen çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Maç sonu basına röportaj veren Osimhen, kendisine gösterilen bir pozisyon hakkında yorumda bulundu. Göztepeli Bokele'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili konuşan Osimhen, hareketin sarı kart olduğunu ve diğer rakiplerle ilgili düşüncelerini şu ifadelerle belirtti:

