Victor Osimhen’den Göztepe maçı sonrası olay sözler: Ağlayabilirler, umrumda değil
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de çıktığı son maçta da 3 puanı hanesine yazdı. Maça damga vuran isimlerden Osimhen, müsabaka sonrası olay açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig’de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, hem Şampiyonlar Ligi hem de lige damga vuruyor.
Sarı-kırmızılı camia, ŞL’de aldığı galibiyetin ardından bu hafta Göztepe ile karşı karşıya geldi. Son dönemin formda takımı Göztepe’yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, her hafta 3 puanı hanesine yazıyor.
Göztepe maçında birçok pozisyon tartışmalara neden olurken, maç sonu röportaj veren Victor Osimhen çarpıcı açıklamalarda bulundu.