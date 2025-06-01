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Yağız Sabuncuoğlu veda etti. Yeni adresi belli oldu

Son zamanların en çok takip edilen spor gazetecisi haline gelen ve son olarak Sports Digitale isimli medya şirketinin genel yayın yönetmenliği koltuğunda bulunan Yağız Sabuncuoğlu, çalıştığı kuruma veda etti

Yağız Sabuncuoğlu veda etti. Yeni adresi belli oldu - Sayfa 1

AYRILIĞI AÇIKLADI

Yağız Sabuncuoğlu, 1,5 senedir sürdürdüğü Sports Digitale Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrıldı. Sabuncuoğlu, ayrılık haberini sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile duyurdu. Yeni adresini paylaştı. İşte Sabuncuoğlu'nun yaptığı veda paylaşımı:

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Yağız Sabuncuoğlu veda etti. Yeni adresi belli oldu - Sayfa 2

İki yıldır Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttüğüm, büyük bir aile olarak gördüğüm Sports Digitale ile olan sözleşmemi kendi isteğimle sonlandırıyorum.

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Yağız Sabuncuoğlu veda etti. Yeni adresi belli oldu - Sayfa 3

Bu ayrılık kararı, benim için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Artık önceliğimi kendi YouTube kanalıma vermeyi hedefliyorum.

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Yağız Sabuncuoğlu veda etti. Yeni adresi belli oldu - Sayfa 4

Sports Digitale’de geçirdiğim iki yıl, benim için yalnızca bir görevden ibaret olmadı, aynı zamanda bir tutkunun, bir çocuğun büyüdüğü gibi büyüttüğüm bir projenin hikayesiydi.

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