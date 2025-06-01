Yağız Sabuncuoğlu veda etti. Yeni adresi belli oldu
Son zamanların en çok takip edilen spor gazetecisi haline gelen ve son olarak Sports Digitale isimli medya şirketinin genel yayın yönetmenliği koltuğunda bulunan Yağız Sabuncuoğlu, çalıştığı kuruma veda etti
AYRILIĞI AÇIKLADI
Yağız Sabuncuoğlu, 1,5 senedir sürdürdüğü Sports Digitale Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrıldı. Sabuncuoğlu, ayrılık haberini sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile duyurdu. Yeni adresini paylaştı. İşte Sabuncuoğlu'nun yaptığı veda paylaşımı:
İki yıldır Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttüğüm, büyük bir aile olarak gördüğüm Sports Digitale ile olan sözleşmemi kendi isteğimle sonlandırıyorum.
Bu ayrılık kararı, benim için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Artık önceliğimi kendi YouTube kanalıma vermeyi hedefliyorum.