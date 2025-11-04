Yunus Akgün Ajax maçında oynayacak mı, sakat mı? Yunus Akgün son durum nedir?

Trendyol Süper Lig’de birinci sırada yer alan Galatasaray, bir yandan da UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına odaklanmış durumda. Avrupa’da esip gürleyen Cimbom, Liverpool ve Bodo galibiyetinin ardından bu kez de Ajax ile karşı karşıya gelecek.