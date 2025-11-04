Yunus Akgün Ajax maçında oynayacak mı, sakat mı? Yunus Akgün son durum nedir?
Galatasaray’ın yerli yıldızı Yunus Akgün, son dönemde performansıyla göz dolduruyor. Akgün, hem asist hem gol katkısı sağlarken, takımın puan almasında da başrol isimlerden biri. Galatasaray, Ajax için kamp kadrosunu açıkladı. Peki Yunus Akgün Ajax maçında var mı, oynayacak mı, neden oynamıyor? İşte Yunus Akgün’ün son durumu…
Trendyol Süper Lig’de birinci sırada yer alan Galatasaray, bir yandan da UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına odaklanmış durumda. Avrupa’da esip gürleyen Cimbom, Liverpool ve Bodo galibiyetinin ardından bu kez de Ajax ile karşı karşıya gelecek.
Çarşamba günü oynanacak maç için artık sayılı saatler kalırken, Hollanda’ya gidecek kafile de belli oldu.
Son maçta performansıyla eleştirilen Yunus Akgün’ün durumu ise merak konusu. Peki Yunus Akgün Ajax maçında oynayacak mı, son durumu ne? Yunus Akgün sakatlandı mı, kamp kadrosunda neden yok? İşte merak edilenler…