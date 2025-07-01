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  4. Zirvede bakın hangi takım var? TFF harcama limitlerini açıkladı: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe..

Zirvede bakın hangi takım var? TFF harcama limitlerini açıkladı: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe..

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri açıkladı.

Zirvede bakın hangi takım var? TFF harcama limitlerini açıkladı: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe.. - Sayfa 1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig ekiplerinin 2025-2026 sezonu harcama limitlerini belirledi. Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'na göre kulüplerin harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık'a kadar gerçekleştirilecek başvurular ile her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'a kadar yapılacak müracaat üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.

İşte Süper Lig ekiplerinin yeni sezon harcama limitleri...

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Zirvede bakın hangi takım var? TFF harcama limitlerini açıkladı: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe.. - Sayfa 2

18 - ONVO ANTALYASPOR
Harcama limiti: 468 milyar 999 milyon 111 bin TL

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Zirvede bakın hangi takım var? TFF harcama limitlerini açıkladı: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe.. - Sayfa 3

17 - KASIMPAŞA A.Ş.
Harcama limiti: 481 milyar 052 milyon 381 bin TL

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Zirvede bakın hangi takım var? TFF harcama limitlerini açıkladı: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe.. - Sayfa 4

16 - EYÜPSPOR
Harcama limiti: 546 milyar 553 milyon 433 bin TL

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