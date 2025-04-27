1 aydan az süre kaldı! WhatsApp bu 4 telefonda artık çalışmayacak!

Akıllı telefon üreticileri, uzun yıllar güncelleme desteği sağladıktan sonra miadı dolan modellerin desteğini sonlandırıyor. Yani miadı dolan ve eskiyen telefonlar artık hiçbir güncelleme almıyor. Bu da hem güvenlik hem de yeni özelliklerden mahrum kılıyor.