1 aydan az süre kaldı! WhatsApp bu 4 telefonda artık çalışmayacak!
Önümüzdeki aydan itibaren Meta, 4 akıllı telefon için WhatsApp desteğini sonlandıracak. İşte gelecek aydan itibaren WhatsApp’ı çalıştırmayacak modellerin listesi…
Meta, aylar önce yaptığı duyuruda 4 akıllı telefon için WhatsApp desteğini sonlandıracağını açıklamıştı. Nisan ayı sona ererken WhatsApp’ı kullanamayacak modeller bir kez daha hatırlatıldı.
Akıllı telefon üreticileri, uzun yıllar güncelleme desteği sağladıktan sonra miadı dolan modellerin desteğini sonlandırıyor. Yani miadı dolan ve eskiyen telefonlar artık hiçbir güncelleme almıyor. Bu da hem güvenlik hem de yeni özelliklerden mahrum kılıyor.
Güncelleme desteği kesilen telefonlar birkaç yıl içinde uygulamalara olan desteğini da kaybediyor. Meta, WhatsApp uygulamasını çok eski telefonlarda bile çalıştırırken, artık miadı tamamen dolmuş telefonlarda desteğini sonlandırıyor.