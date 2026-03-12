100 bin TL’lik akıllı telefonda skandal hata: Satın alanlar gördükleri karşısında şok oldu
Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni nesil amiral gemisi Galaxy S26 ailesini tanıttı. Telefonlar bugün itibariyle sahiplerine ulaşmaya başladı. Ancak ön sipariş yoluyla cihazlara önceden sahip olanlar, gördükleri hata karşısında şaşkına uğradı.
Akıllı telefon devi Samsung, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy S26 ailesini sergiledi. Dikkat çeken özellikler, tasarımda iyileştirmeler ve yapay zeka özellikleriyle ön plana çıkan tüm modeller bugün itibariyle dünyada aynı anda satışa sunuldu.
Fiyatıyla eleştirilen, iPhone 17 ailesine doğrudan rakip gösterilen Galaxy S26 serisi, geçtiğimiz hafta ön sipariş veren kullanıcılara erkenden ulaştı.
Ancak telefonu satın alanlar, gördükleri hata karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. En popüler forumlardan biri olan Reddit’de bu hatayla ilgili çok sayıda konu başlığı açıldı.