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  4. 10.200 mAh batarya, çift ekran: Bu telefon fiyatıyla rakip çatlatıyor

10.200 mAh batarya, çift ekran: Bu telefon fiyatıyla rakip çatlatıyor

Hem fiyatı hem de sahip olduğu özellikleriyle dikkat çekerken, aynı zamanda benzersiz bir çift ekran tasarımı bulunuyor.

10.200 mAh batarya, çift ekran: Bu telefon fiyatıyla rakip çatlatıyor - Sayfa 1

Apple, Samsung, OPPO ve Xiaomi gibi markalar her yıl teknik ve donanım bakımından birbirine benzeyen telefonlar üretiyor. Dayanıklılık söz konusu olduğunda bazı küçük geliştirmeler yapılırken, pil tarafında ise halen kullanıcıyı tatmin etmiş sayılmaz.

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10.200 mAh batarya, çift ekran: Bu telefon fiyatıyla rakip çatlatıyor - Sayfa 2

Genelde popüler akıllı telefon üreten markalar, tasarım nedeniyle yüksek kapasiteli pilleri tercih edemiyor. Fakat Çinli Doogee, alışılagelmişin dışında tasarıma sahip telefonlarıyla hem çok yüksek bataryalara yer veriyor hem de taş gibi dayanıklı telefonlar geliştiriyor.

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10.200 mAh batarya, çift ekran: Bu telefon fiyatıyla rakip çatlatıyor - Sayfa 3

Markanın son akıllı telefonu da bunun bir başka örneği. Doogee’nin benzersiz tasarıma sahip çift ekranlı telefonu Doogee S119, sahip olduğu donanımlarla piyasadaki en dayanıklı telefonlardan biri.

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10.200 mAh batarya, çift ekran: Bu telefon fiyatıyla rakip çatlatıyor - Sayfa 4

33W kablolu hızlı şarjı destekleyen 10.200mAh ultra büyük bir pile sahip olan telefon, 3-6 gün arası kullanım vaat ediyor. 

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