10.200 mAh batarya, çift ekran: Bu telefon fiyatıyla rakip çatlatıyor
Hem fiyatı hem de sahip olduğu özellikleriyle dikkat çekerken, aynı zamanda benzersiz bir çift ekran tasarımı bulunuyor.
Apple, Samsung, OPPO ve Xiaomi gibi markalar her yıl teknik ve donanım bakımından birbirine benzeyen telefonlar üretiyor. Dayanıklılık söz konusu olduğunda bazı küçük geliştirmeler yapılırken, pil tarafında ise halen kullanıcıyı tatmin etmiş sayılmaz.
Genelde popüler akıllı telefon üreten markalar, tasarım nedeniyle yüksek kapasiteli pilleri tercih edemiyor. Fakat Çinli Doogee, alışılagelmişin dışında tasarıma sahip telefonlarıyla hem çok yüksek bataryalara yer veriyor hem de taş gibi dayanıklı telefonlar geliştiriyor.
Markanın son akıllı telefonu da bunun bir başka örneği. Doogee’nin benzersiz tasarıma sahip çift ekranlı telefonu Doogee S119, sahip olduğu donanımlarla piyasadaki en dayanıklı telefonlardan biri.