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  4. 14 yıllık serüven bitiyor: Microsoft kararını verdi, Skype gidiyor yerine bu uygulama geliyor

14 yıllık serüven bitiyor: Microsoft kararını verdi, Skype gidiyor yerine bu uygulama geliyor

Microsoft, bir dönem büyük umutlarla satın aldığı Skype uygulamasını resmen rafa kaldırılıyor. Skype’ın kapatılacağı tarih ve yerine geçecek uygulama belli oldu.

14 yıllık serüven bitiyor: Microsoft kararını verdi, Skype gidiyor yerine bu uygulama geliyor - Sayfa 1

Microsoft, milyonlarca kişi tarafından kullanılan popüler uygulamasını rafa kaldırıyor. Skype için yolun sonu geliyor ve tarih belli oldu.

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14 yıllık serüven bitiyor: Microsoft kararını verdi, Skype gidiyor yerine bu uygulama geliyor - Sayfa 2

ABD şirketin 2011’de satın aldığı Skype, yıllar içinde popülerlik yakaladı ve milyonlarca kişi tarafından kullanıldı. Öyle ki günümüzde halen kullanılıyor ve aktif olarak toplantılar, iş görüşmeleri ve etkinlik için görüşmeler bu uygulama üzerinden yapılıyor. 

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14 yıllık serüven bitiyor: Microsoft kararını verdi, Skype gidiyor yerine bu uygulama geliyor - Sayfa 3

Fakat Microsoft, asıl odak noktasını daha yeni olan Teams uygulamasına çeviriyor. Skype resmen rafa kaldırılacak ve yerine Microsoft Teams geçecek. Peki son tarih ne zaman, Microsoft tarih verdi mi? İşte öne çıkan son detaylar…

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14 yıllık serüven bitiyor: Microsoft kararını verdi, Skype gidiyor yerine bu uygulama geliyor - Sayfa 4

Microsoft’un 2011 gibi çok eski bir tarihte 8,5 milyar dolara satın aldığı Skype, 5 Mayıs 2025’te kapatılacak. Yerine ise Teams uygulaması geçecek.

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