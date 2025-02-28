14 yıllık serüven bitiyor: Microsoft kararını verdi, Skype gidiyor yerine bu uygulama geliyor
Microsoft, bir dönem büyük umutlarla satın aldığı Skype uygulamasını resmen rafa kaldırılıyor. Skype’ın kapatılacağı tarih ve yerine geçecek uygulama belli oldu.
Microsoft, milyonlarca kişi tarafından kullanılan popüler uygulamasını rafa kaldırıyor. Skype için yolun sonu geliyor ve tarih belli oldu.
ABD şirketin 2011’de satın aldığı Skype, yıllar içinde popülerlik yakaladı ve milyonlarca kişi tarafından kullanıldı. Öyle ki günümüzde halen kullanılıyor ve aktif olarak toplantılar, iş görüşmeleri ve etkinlik için görüşmeler bu uygulama üzerinden yapılıyor.
Fakat Microsoft, asıl odak noktasını daha yeni olan Teams uygulamasına çeviriyor. Skype resmen rafa kaldırılacak ve yerine Microsoft Teams geçecek. Peki son tarih ne zaman, Microsoft tarih verdi mi? İşte öne çıkan son detaylar…