14 yıllık serüven bitiyor: Microsoft kararını verdi, Skype gidiyor yerine bu uygulama geliyor

ABD şirketin 2011’de satın aldığı Skype, yıllar içinde popülerlik yakaladı ve milyonlarca kişi tarafından kullanıldı. Öyle ki günümüzde halen kullanılıyor ve aktif olarak toplantılar, iş görüşmeleri ve etkinlik için görüşmeler bu uygulama üzerinden yapılıyor.