  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. 149 milyon şifre internete sızdı: Hesabınız için hemen bu ayarları yapın

149 milyon şifre internete sızdı: Hesabınız için hemen bu ayarları yapın

2026’nın ilk büyük şifre sızıntıları ne yazık ki başladı. İnternet dünyası yeni bir dev veri sızıntısıyla çalkalanırken, siber güvenlik uzmanları Facebook ve Gmail kullanıcıları için kırmızı alarm verdi.

149 milyon şifre internete sızdı: Hesabınız için hemen bu ayarları yapın - Sayfa 1

Siber güvenlik dünyasında son yıllarda yüz milyonlarca kişinin verileri internete sızdırıldı. Ne yazık ki dijital imzası olan herkesin birçok hesabına ait veriler internette dolaşırken, 2026’nın ilk büyük sızıntısı da ortaya çıktı.

1 | 7
149 milyon şifre internete sızdı: Hesabınız için hemen bu ayarları yapın - Sayfa 2

internete açık halde bırakılan veritabanında kullanıcı adları, şifreler ve hatta bu bilgilerin kullanıldığı giriş bağlantılarının (URL) yer aldığını belirtti.

2 | 7
149 milyon şifre internete sızdı: Hesabınız için hemen bu ayarları yapın - Sayfa 3

Sızıntıdan en büyük darbeyi alan platform ise 48 milyon sızdırılan hesapla Gmail oldu. İşte sızıntının platformlara göre dağılımı:

3 | 7
149 milyon şifre internete sızdı: Hesabınız için hemen bu ayarları yapın - Sayfa 4



Platform

Tahmini Sızdırılan Hesap Sayısı

Gmail

48 Milyon

Facebook

17 Milyon

Instagram

6.5 Milyon

Yahoo Mail

4 Milyon

Netflix

3.4 Milyon

Outlook

1.5 Milyon

Diğer

iCloud, TikTok, Binance, OnlyFans ve .edu uzantılı adresler
4 | 7