  4. 15 yıldır akıllı telefonların gözdesiydi, tarihe karıştı: Çinli üretici resmen rafa kaldırdı

Dünyanın ve Türkiye’nin en çok satan akıllı telefon markalarından Xiaomi, kuruluşundan bu yana sürekli geliştirdiği güncellemesini resmen kafa kaldırdı.

Xiaomi, 15 yıldır akıllı telefonlarının kalbinde yer alan popüler Android arayüzü MIUI için yolun sonuna gelindiğini resmen ilan etti. Şirket, tüm MIUI cihazları için sistem güncellemelerini tamamen sonlandırdığını açıkladı.

 Bu karar, Redmi A2 ve Redmi A2+ modellerinin Mart 2024 itibarıyla son güvenlik yamalarını da alarak tam destek kapsamından çıkarılmasıyla kesinleşti.

BİR DEVRİN SONU: MIUI'NIN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİ

Her şey 2010 yılının Ağustos ayında, Xiaomi henüz kendi akıllı telefonunu bile üretmemişken başlamıştı. 

MIUI, Android 2.2 tabanlı, üçüncü taraf bir ROM olarak teknoloji dünyasına adım attı. O dönem için devrimsel nitelikteki haftalık güncellemeleri ve kullanıcı geri bildirimlerine dayalı hızlı fonksiyon geliştirmeleri sayesinde kısa sürede geniş bir teknoloji meraklısı kitlesini etrafında topladı.

