17 yapay zekadan ekip kurdu! Türk danışmandan dünyada yankı uyandıran başarı

Kariyerine Wall Street’te Citibank bünyesinde proje müdürü olarak başlayan ve New York, Paris, Hollanda üçgeninde 14 yıllık kurumsal tecrübe edinen Yeşim Saydan, yaklaşık on yıl önce kendi danışmanlık işini kurarak esnekliği seçti. Ancak bir "solo-girişimci" olarak işini büyütmeye çalıştığında, karşısına her girişimcinin yaşadığı o meşhur duvar çıktı; zaman… Eskiden işlerini ölçeklendirmek için freelancerlar (serbest çalışanlar) ile çalışan Saydan, onları eğitmenin ve kendi vizyonunu aşılamanın zorluğunu fark etti. OpenAI’ın özel GPT’leri (Custom GPTs) devreye girdiğinde ise Yeşim Hanım için oyunun kuralları tamamen değişti.