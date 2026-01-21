17 yapay zekadan ekip kurdu! Türk danışmandan dünyada yankı uyandıran başarı
Yapay zekanın işimizi elimizden almayacağını, onu tamamen işlerimizde kullanılanileceğini belirten Türk danışman Yeşim Saydan, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Yapay zeka her geçen gün gelişmeye devam ederken, endişeler de artıyor. Halk arasında bu teknolojinin işimizi elimizden alacağı gibi spekülasyonlar dolaşırken, Türk danışman Yeşim Saydan, aslında tam tersine, yani amaçlar doğrultusunda kullanılabileceğini söylüyor.
Kariyerine Wall Street’te Citibank bünyesinde proje müdürü olarak başlayan ve New York, Paris, Hollanda üçgeninde 14 yıllık kurumsal tecrübe edinen Yeşim Saydan, yaklaşık on yıl önce kendi danışmanlık işini kurarak esnekliği seçti. Ancak bir "solo-girişimci" olarak işini büyütmeye çalıştığında, karşısına her girişimcinin yaşadığı o meşhur duvar çıktı; zaman… Eskiden işlerini ölçeklendirmek için freelancerlar (serbest çalışanlar) ile çalışan Saydan, onları eğitmenin ve kendi vizyonunu aşılamanın zorluğunu fark etti. OpenAI’ın özel GPT’leri (Custom GPTs) devreye girdiğinde ise Yeşim Hanım için oyunun kuralları tamamen değişti.
17 AJANLI KUSURSUZ EKİBİ NASIL KURDU?
Saydan, yapay zekanın tek bir ajana çok fazla görev yüklendiğinde kalitesiz sonuçlar verdiğini fark ederek stratejisini değiştirdi. Bugün, her biri farklı bir alanda uzmanlaşmış 17'den fazla özel GPT ile çalışıyor.