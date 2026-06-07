2 gün sonra tanıtılacak: iPhone’ların şarjı tam 2 gün gidecek
Merakla beklenen iOS 27 güncellemesi için son dakika sızıntısı ortaya çıktı. Apple’ın yeni işletim sistemi ile iPhone’ların pili tam iki güne kadar dayanabilecek.
iPhone kullanıcılarının bitmek bilmez çilesi pil ömrü, görünüşe göre Apple'ın radarında. iOS 26 sürümü, en güncel iPhone 17 Pro modellerinde bile batarya performansı açısından pek çok kişiyi tatmin etmeyi başaramadı.
Peki, teknoloji devi bu durumu düzeltmek için ne yapacak? Sızdırılan bilgilere göre Apple, yaklaşan iOS 27 güncellemesiyle radikal bir temizliğe hazırlanıyor.
Edinilen son bilgiler, şirketin yeni sürümde parıltılı görsel yenilikler yerine, sistemin derinliklerine inerek optimizasyon ve hata düzeltmelerine odaklanacağını gösteriyor. Bu durum, cihazların sadece daha akıcı çalışmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda şarj sürelerini de hissedilir derecede uzatacak.