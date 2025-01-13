2000’li yıllara damga vurmuştu! Telefon devi resmen havlu attı, tüm cihazlar satıştan kaldırıldı
Bir dönemin ikonik telefon markası haline gelen Nokia, mobil pazara resmen havlu attı. Ancak yerine başka bir marka geçti…
1990-2000’li yılların yükselen yıldızlarından Nokia, rekabetin giderek arttığı cep telefonu pazarında yıllar içinde eridi. Finlandiya merkezli teknoloji devi düşen satışların ardından çeşitli adımlar attı.
İlerleyen süreçte akıllı telefon pazarına da giren ve bunları HMD markası aracılığıyla satışa sunan firma, aradığı kanı bir türlü bulamadı.
2024, hatta 2025’e kadar HMD Global markası Nokia telefonları üretip satıyordu. Ancak son birkaç yılda HMD’nin artık bu satşları sürdürmeyeceğine dair raporlar ortaya çıkmıştı.