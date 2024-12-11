2024'de bilime büyük katkı sağlayan 10 kişi açıklandı
Dünyaca ünlü Nature Dergisi, 2024’te bilime katkı sağlayan 10 insanı açıkladı. Her biri, çalışmaları ve azimleriyle beğeni topladı.
2025’e yaklaşırken 2024’ün enleri peş peşe geliyor. Time dergisinin yanı sıra dünyaca ünlü Nature dergisi de enlerin listesini paylaştı. Söz konusu listede 2024’te bilime katkı sağlayan 10 insan açıklandı.
Nature.com’un yayımladığı listede, bu yıl bilim dünyasında ilginç ve önemli işler ortaya koyan 10 kişi yer aldı. İşte Nature editörlerine göre teknoloji, mühendislik ve tıp ve uzay alanında önemli katkıları olan 10 bilim insanı…
1- EKKEHARD PEIK
Ünlü fizikçi Peik, en iyi atomik saatlerden daha iyi performans gösteren nükleer saatlere yol açabilecek önemli keşifler yaptı.