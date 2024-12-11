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  4. 2024'de bilime büyük katkı sağlayan 10 kişi açıklandı

2024'de bilime büyük katkı sağlayan 10 kişi açıklandı

Dünyaca ünlü Nature Dergisi, 2024’te bilime katkı sağlayan 10 insanı açıkladı. Her biri, çalışmaları ve azimleriyle beğeni topladı.

2024'de bilime büyük katkı sağlayan 10 kişi açıklandı - Sayfa 1

2025’e yaklaşırken 2024’ün enleri peş peşe geliyor. Time dergisinin yanı sıra dünyaca ünlü Nature dergisi de enlerin listesini paylaştı. Söz konusu listede 2024’te bilime katkı sağlayan 10 insan açıklandı.

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2024'de bilime büyük katkı sağlayan 10 kişi açıklandı - Sayfa 2

Nature.com’un yayımladığı listede, bu yıl bilim dünyasında ilginç ve önemli işler ortaya koyan 10 kişi yer aldı. İşte Nature editörlerine göre teknoloji, mühendislik ve tıp ve uzay alanında önemli katkıları olan 10 bilim insanı…

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2024'de bilime büyük katkı sağlayan 10 kişi açıklandı - Sayfa 3

1- EKKEHARD PEIK

Ünlü fizikçi Peik, en iyi atomik saatlerden daha iyi performans gösteren nükleer saatlere yol açabilecek önemli keşifler yaptı.

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2024'de bilime büyük katkı sağlayan 10 kişi açıklandı - Sayfa 4

2- KAITLIN KHARAS

Kanadalı lisansüstü öğrenciler ve doktora sonrası araştırmacılar için son 20 yılın en büyük maaş artışını sağlayan kampanyayı yönetti. 

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