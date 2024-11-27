2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Yeni IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

Merakla beklenen yeni IMEI kayıt ücreti için detaylar netleşmeye başladı. Geçtiğimiz yıl 31 bin 692 lira olarak açıklanan kayıt ücreti, 2025 yılı itibariyle bir kez daha artacak. Peki yeni IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak, 2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?