2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Yeni IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?
Yeniden değerleme oranı açıklandı ve vergilerere gelecek zamlar da netleşmeye başladı. Bunun en büyük yansıması ise IMEI kayıt ücretlerinde olacak. Peki yeni IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak, 2025 kayıt ücreti ne kadar oldu?
Merakla beklenen yeni IMEI kayıt ücreti için detaylar netleşmeye başladı. Geçtiğimiz yıl 31 bin 692 lira olarak açıklanan kayıt ücreti, 2025 yılı itibariyle bir kez daha artacak. Peki yeni IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak, 2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?
27 Kasım yayımlanan Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. Tebliğe göre yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti. Bu oranın ardından trafik cezaları dahil olmak üzere tüm vergilere gelecek zamlar da belli oldu.