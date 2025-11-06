2025’in trendi belli oldu! En dikkat çeken kelime açıklandı, anlamı herkesi şaşırttı
İngiltere’nin köklü sözlüklerinden Collins Dictionary, bu yılın en dikkat çeken ve trend olan kelimesini açıklarken, anlamı ise herkesi şaşırttı.
İngiltere’nin köklü sözlüklerinden Collins Dictionary, her yıl trend kelimeleri açıklıyor. Bu yılın sonuna yaklaşırken dev sözlük, 2025’in en trend kelimesini açıkladı. Kelimenin anlamını öğrenenler şaşırdı kaldı…
Collins Dictionary’e göre 2025’in en trend kelimesi “vibe coding” oldu. Teknoloji ekosisteminde yıldızı hızla parlayan bu terim, doğal dili doğrudan bilgisayar koduna çevirmeyi hedefleyen yeni nesil yazılım geliştirme yaklaşımını anlatıyor.
Kavramı ilk kez Tesla’nın eski yapay zeka direktörü ve OpenAI’nin kurucu mühendislerinden Andrej Karpathy gündeme getirmişti. Karpathy, “Bu teknoloji, insanlara kod yazmayı unutturacak kadar sezgisel bir programlama gücü veriyor” diyerek “vibe coding”in vaadini özetlemişti.
Öte yandan Collins dilbilimcilerine göre, küresel veri tabanında bu ifadenin kullanımı özellikle şubat ayından itibaren sıçrama yaptı. Bununla birlikte Collins yöneticisi Alex Beecroft, “Vibe coding’in Yılın Kelimesi olması, teknolojinin dili nasıl dönüştürdüğünün açık bir göstergesi. İnsan yaratıcılığıyla makine zekâsının birleşmesi, bilgisayarlarla kurduğumuz iletişimi tamamen değiştiriyor” yorumunu yaptı.