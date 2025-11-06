2025’in trendi belli oldu! En dikkat çeken kelime açıklandı, anlamı herkesi şaşırttı

Öte yandan Collins dilbilimcilerine göre, küresel veri tabanında bu ifadenin kullanımı özellikle şubat ayından itibaren sıçrama yaptı. Bununla birlikte Collins yöneticisi Alex Beecroft, “Vibe coding’in Yılın Kelimesi olması, teknolojinin dili nasıl dönüştürdüğünün açık bir göstergesi. İnsan yaratıcılığıyla makine zekâsının birleşmesi, bilgisayarlarla kurduğumuz iletişimi tamamen değiştiriyor” yorumunu yaptı.