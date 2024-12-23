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  4. 2025’te bu telefonlarda WhatsApp çalışmayacak! Günler sonra destek sona erecek, işte liste

2025’te bu telefonlarda WhatsApp çalışmayacak! Günler sonra destek sona erecek, işte liste

Meta, daha önce de açıkladığı gibi 1 Ocak 2025 itibariyle bazı eski telefonlara WhatsApp desteğini sonlandıracak. İşte artık WhatsApp desteğinden yoksun olacak modellerin listesi.

2025’te bu telefonlarda WhatsApp çalışmayacak! Günler sonra destek sona erecek, işte liste - Sayfa 1

Meta, WhatsApp için çok uzun yıllar destek veriyor. Android işletim sistemi için güncellemeler sona erse de, diğer uygulamalar en az iki yıl daha kullanılabiliyor.

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2025’te bu telefonlarda WhatsApp çalışmayacak! Günler sonra destek sona erecek, işte liste - Sayfa 2

Ancak halen çok eski bir telefona sahipseniz, 1 Ocak 2025 itibariyle WhatsApp desteğinden yoksun olabilirsiniz. Zira Meta, yeni yıla günler kala WhatsApp desteğini sonlandıracak cihazlar listesini güncelledi.

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2025’te bu telefonlarda WhatsApp çalışmayacak! Günler sonra destek sona erecek, işte liste - Sayfa 3

Eğer çok eski bir akıllı telefona sahipseniz, 1 Ocak 2025 itibariyle WhatsApp’ı kullanamayacaksınız. İşte desteği sona erecek cihazların listesi!

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2025’te bu telefonlarda WhatsApp çalışmayacak! Günler sonra destek sona erecek, işte liste - Sayfa 4


Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Motorola: Moto G (1. nesil), Razr HD, Moto E 2014

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

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