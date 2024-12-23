2025’te bu telefonlarda WhatsApp çalışmayacak! Günler sonra destek sona erecek, işte liste
Meta, daha önce de açıkladığı gibi 1 Ocak 2025 itibariyle bazı eski telefonlara WhatsApp desteğini sonlandıracak. İşte artık WhatsApp desteğinden yoksun olacak modellerin listesi.
Meta, WhatsApp için çok uzun yıllar destek veriyor. Android işletim sistemi için güncellemeler sona erse de, diğer uygulamalar en az iki yıl daha kullanılabiliyor.
Ancak halen çok eski bir telefona sahipseniz, 1 Ocak 2025 itibariyle WhatsApp desteğinden yoksun olabilirsiniz. Zira Meta, yeni yıla günler kala WhatsApp desteğini sonlandıracak cihazlar listesini güncelledi.
Eğer çok eski bir akıllı telefona sahipseniz, 1 Ocak 2025 itibariyle WhatsApp’ı kullanamayacaksınız. İşte desteği sona erecek cihazların listesi!