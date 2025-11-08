2025’te en çok tercih edilen parolalar belli oldu! Sonuçlar yine şaşırtmadı
2024’ün birebir aynısı 2025’te de yaşandı. Kullanıcıların bu yıl en çok tercih ettiği şifrelerin birbirleriyle aynı olması bu kez de şaşırtmadı. Bakın en çok hangi şifre, parolalar kullanılıyor…
Telefon, bilgisayar veya mobil bankacılık uygulamaların şifre oluştururken çoğu zaman kolay olanı seçeriz. Ancak bu, siber saldırıların boy gösterdiği bu dönemlerde oldukça riskli.
Yine de kullanıcılar şifreleri çok fazla umursamıyor. Öyle ki 2024’te en çok tercih edilen şifreler, 2025’te de değişmedi. Peki en çok hangi parola veya şifreler kullanılıyor? İşte 2025’in en trend şifreleri..
Teknoloji medyasından techturco.com’da yer alan habere göre 2025’te veri ihlali forumlarında ortaya çıkan 2 milyardan fazla gerçek şifre incelendiğinde, en yaygın parolanın yine “123456” olduğu görüldü.