2026’nın en güçlü akıllı telefonları belli oldu. Apple ve Samsung’un adı bile geçmiyor
Her yıl ve her yıl olduğu gibi bu yılın da yeni listesi AnTuTu’dan geldi. Akıllı telefonları kapsamlı test eden ve performans sıralamasını yapan ekip, Mart 2026 itibariyle en güçlü modelleri açıkladı.
Akıllı telefon pazarında rekabet 2026’da da hız kesmiyor. Günümüz telefonlarında yarış, performans ve kamera tarafında yapılıyor. Apple, Samsung ve birçok Çinli üretici bu rekabette kozlarını sergiliyor. Telefonların kapsamlı performans testlerini gerçekleştiren AnTuTu ekibi ise, düzenli olarak en güçlü modelleri sıralıyor. Mart 2026 itibariyle güncel olarak en güçlü akıllı telefonlar açıklandı.
AnTuTu’nun kendi veritabanındaki performans testlerine dayanan liste, akıllı telefon pazarındaki güç dengelerini bir kez daha gözler önüne seriyor.
Bu ayın zirvesinde, Qualcomm'un en son canavarı Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alan iQOO 15 Ultra yer alıyor. Hemen arkasından aynı işlemciyi kullanan OnePlus 15T gelirken, üçüncü sırayı MediaTek Dimensity 9500 işlemcili Vivo X300 Pro kapıyor.