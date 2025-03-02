2031’e kadar güncellenecek. Samsung’dan çok uygun fiyatlı iki yeni telefon: Türkiye’de yok satar
En çok satışlarını A serisi modelleriyle gerçekleştiren Samsung, Mart ayı başında aileye iki yeni üye daha ekledi. Galaxy A36 ve Galaxy A26, harika özellikleri uygun fiyatla bir araya getiriyor.
Samsung, yılın başında amiral gemisi Galaxy S25 serisini piyasaya sürerken, Mart ayında ise aileye iki yeni A serisi model ekledi. Galaxy A36 ve Galaxy A26, yurt dışında çok uygun fiyatlarıyla tanıtıldı.
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Ekran özellikleri açısından da Samsung, uygun fiyatlı her iki telefonunu 120Hz yenileme hızını destekleyen, FHD+ AMOLED panel ile donattı.
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