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  4. 2031’e kadar güncellenecek. Samsung’dan çok uygun fiyatlı iki yeni telefon: Türkiye’de yok satar

2031’e kadar güncellenecek. Samsung’dan çok uygun fiyatlı iki yeni telefon: Türkiye’de yok satar

En çok satışlarını A serisi modelleriyle gerçekleştiren Samsung, Mart ayı başında aileye iki yeni üye daha ekledi. Galaxy A36 ve Galaxy A26, harika özellikleri uygun fiyatla bir araya getiriyor.

2031’e kadar güncellenecek. Samsung’dan çok uygun fiyatlı iki yeni telefon: Türkiye’de yok satar - Sayfa 1

Samsung, yılın başında amiral gemisi Galaxy S25 serisini piyasaya sürerken, Mart ayında ise aileye iki yeni A serisi model ekledi. Galaxy A36 ve Galaxy A26, yurt dışında çok uygun fiyatlarıyla tanıtıldı. 

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2031’e kadar güncellenecek. Samsung’dan çok uygun fiyatlı iki yeni telefon: Türkiye’de yok satar - Sayfa 2

Gelin, Türkiye’de büyük ilgi görmesi beklenen bu telefonlara yakından bakalım.

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2031’e kadar güncellenecek. Samsung’dan çok uygun fiyatlı iki yeni telefon: Türkiye’de yok satar - Sayfa 3

Ekran özellikleri açısından da Samsung, uygun fiyatlı her iki telefonunu 120Hz yenileme hızını destekleyen, FHD+ AMOLED panel ile donattı. 

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2031’e kadar güncellenecek. Samsung’dan çok uygun fiyatlı iki yeni telefon: Türkiye’de yok satar - Sayfa 4

Öyle ki bu, halen iPhone 16 modellerine kadar 60Hz kullanan Apple’a ders niteliğinde olabilir. 

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