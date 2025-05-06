24 yıl sonra yeniden Vice City! GTA 6’nın ikinci fragmanı çıktı; heyecanlandıran yenilikler

Fragmanda dikkat çeken anlatıma göre, bu ikili hayatları boyunca kaderin onlara adil davranmadığına inanıyor. Ancak sıradan bir soygun planlarının raydan çıkması, onları Amerika’nın en güneşli ama en tehlikeli bölgelerinden biri olan Leonida eyaletindeki büyük bir komplonun ortasına sürüklüyor.