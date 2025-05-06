24 yıl sonra yeniden Vice City! GTA 6’nın ikinci fragmanı çıktı; heyecanlandıran yenilikler
Rockstar Games, GTA 6’nın merakla beklenen ikinci fragmanını yayımladı. Jason ve Lucia'nın merkezde yer aldığı hikâye dikkat çekerken, oyunun piyasaya sürülme tarihi hayal kırıklığı yarattı. İşte oyun severleri 24 yıl sonra heyecanlandıran fragmanın detayları...
Bir buçuk yıldır beklenen GTA 6 cephesinden sonunda ses geldi. Rockstar Games, ikinci fragmanı resmen yayımladı. Fragman yalnızca yeni görüntüler sunmakla kalmadı; oyunun hikâyesine dair önemli ipuçlarını da beraberinde getirdi.
JASON VE LUCIA İLE KARANLIK BİR SERÜVEN
Rockstar Games’in yeni fragmanı, GTA 6'nın hikayesine dair ilk net sinyalleri verdi. Oyunun merkezinde Jason ve Lucia adlı iki baş karakter yer alıyor.
Fragmanda dikkat çeken anlatıma göre, bu ikili hayatları boyunca kaderin onlara adil davranmadığına inanıyor. Ancak sıradan bir soygun planlarının raydan çıkması, onları Amerika’nın en güneşli ama en tehlikeli bölgelerinden biri olan Leonida eyaletindeki büyük bir komplonun ortasına sürüklüyor.