3 ayda hayatı kabusa dönüyordu! Doktorlar bile şok oldu; ChatGPT’yi dinledi ölümden döndü
Yapay zeka doktora seviyesine ulaşsa da, halen tam olarak güvenilir değil. Bu 60 yaşındaki adam, sağlıklı yaşamak için ChatGPT’den yardım aldı. Ancak üç ay içinde hayatı kabusa döndü.
Son yılların en gelişmiş teknolojilerinden biri olan yapay zeka, artık hayatın her yerinde. Başrolde OpenAI şirketine ait ChatGPT yer alırken, Google, Microsoft ve birkaç teknoloji şirketi de bu alanda kıyasıya rekabet ediyor.
Günlük hayatta milyonlarca kişi, gerek işlerinde gerek eğitim veya sağlıkla ilgili yapay zekadan yardım alıyor. Haftalık 700 milyon kullanıcısı olan ChatGPT ise tüm modeller arasında en popüler yapay zeka.
Geçtiğimiz günlerde OpenAI, yeni modeli GPT-5’i tanıttı. Bu modelin şimdiye kadarki en akıllı ve iddialı sohbet botu olduğu belirtildi. ChatGPT artık güncellemelerle birlikte doktora seviyesine ulaşırken, tüm bunlara rağmen halen tam olarak hazır ve güvenilir sayılmaz.