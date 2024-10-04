3 farklı patlama tek karede: NASA’dan büyük keşif, gözlerinize inanamayacaksınız
Evreni derinlemesine inceleyen NASA, tarihe adını yazdıran uzay fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. James Webb Teleskobu, bir süpernova üç farklı patlamasını tek karede paylaştı.
Dünya ve uzayı derinlemesine inceleyen NASA, evrenin sırlarını birer birer açığa çıkarıyor. Gelişmiş James Webb Teleskobu ile uzayda bakılmadık yer bırakılmazken, buna son olarak dikkat çeken süpernova patlaması da eklendi.
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından paylaşılan son görüntü, evrenin ne kadar hızlı geliştiğine ışık tutuyor.
James Webb’den dikkat çeken görüntü
James Webb Uzay Teleskobu'nun yakaladığı yeni görüntü, yıldız oluşumunun yoğun olarak gerçekleştiği ve süpernova patlamalarının sıkça görüldüğü PLCK G165.7+67.0 (kısaca G165) galaksi kümesini gözler önüne seriyor. Görüntüde dikkat çeken detaylar arasında ise, bir ışık izi ile birlikte üç parlak nokta yer alıyor. Parlak noktaların, patlayan bir beyaz cüce yıldızına işaret ettiği düşünülürken, JWST'nin sunduğu bu çarpıcı kare, evrendeki dinamik süreçlere dair önemli ipuçlarını gözler önüne seriyor.
Bu süreçte patlamanın ışığı, önündeki galaksiler nedeniyle kütleçekimsel bir lens gibi bükülerek birden fazla görüntü oluşturuyor. Araştırma ekibinde bulunan Dr. Brenda Frye ise, bu durumu, bir aynada aynı kişinin farklı açılardan görülen görüntülerine benzetiyor. Bu da teleskobun erken, orta ve son patlama evrelerini aynı anda kaydetmesini sağladı.