3 farklı patlama tek karede: NASA’dan büyük keşif, gözlerinize inanamayacaksınız



James Webb’den dikkat çeken görüntü

James Webb Uzay Teleskobu'nun yakaladığı yeni görüntü, yıldız oluşumunun yoğun olarak gerçekleştiği ve süpernova patlamalarının sıkça görüldüğü PLCK G165.7+67.0 (kısaca G165) galaksi kümesini gözler önüne seriyor. Görüntüde dikkat çeken detaylar arasında ise, bir ışık izi ile birlikte üç parlak nokta yer alıyor. Parlak noktaların, patlayan bir beyaz cüce yıldızına işaret ettiği düşünülürken, JWST'nin sunduğu bu çarpıcı kare, evrendeki dinamik süreçlere dair önemli ipuçlarını gözler önüne seriyor.