3 Samsung telefonu için kötü haber: Bu aydan itibaren başlıyor
Bir dönemin popüler amiral gemisi olan Galaxy S21 serisi için güncelleme takviminde değişikliğe gidildi.
Yazılım güncellemelerinde akıllı telefonlarına uzun yıllar destek veren Samsung, yeni cihazların piyasaya sürülmesiyle birlikte miadı dolan telefonlar için desteğini sonlandırıyor.
Şirketin bir döneme damga vuran akıllı telefonları Galaxy S21 serisi, yıllarca en yeni özellikleri aldı. Bununla birlikte Samsung, her ay güvenlik güncellemelerini de üç telefonuna sundu.
Ancak 2025’te kullanıcıları üzen bir gelişme yaşandı. Aylık olarak güvenlik güncellemeleri alan Galaxy S21,S21+ ve S21 Ultra için aylık güncelleme desteği sonlandırıldı.