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3 Samsung telefonu için kötü haber: Bu aydan itibaren başlıyor

Bir dönemin popüler amiral gemisi olan Galaxy S21 serisi için güncelleme takviminde değişikliğe gidildi.

3 Samsung telefonu için kötü haber: Bu aydan itibaren başlıyor - Sayfa 1

Yazılım güncellemelerinde akıllı telefonlarına uzun yıllar destek veren Samsung, yeni cihazların piyasaya sürülmesiyle birlikte miadı dolan telefonlar için desteğini sonlandırıyor.

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3 Samsung telefonu için kötü haber: Bu aydan itibaren başlıyor - Sayfa 2

Şirketin bir döneme damga vuran akıllı telefonları Galaxy S21 serisi, yıllarca en yeni özellikleri aldı. Bununla birlikte Samsung, her ay güvenlik güncellemelerini de üç telefonuna sundu.

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3 Samsung telefonu için kötü haber: Bu aydan itibaren başlıyor - Sayfa 3

Ancak 2025’te kullanıcıları üzen bir gelişme yaşandı. Aylık olarak güvenlik güncellemeleri alan Galaxy S21,S21+ ve S21 Ultra için aylık güncelleme desteği sonlandırıldı.

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3 Samsung telefonu için kötü haber: Bu aydan itibaren başlıyor - Sayfa 4

Teknoloji medyasından Android Authority’nin haberine göre üç S21 modeli de artık aylık güncelleme almayacak. Ama iyi haber şu ki bu telefonlar 3 aylık güncelleme takvimine eklendi.

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