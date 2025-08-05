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30.000 TL – 50.000 TL arası alınabilecek en iyi 14 telefon * Asla donma kasma yapmıyor.

Cep telefonu üreticileri arasından 30.000 TL – 50.000 TL bütçeyle satın alınabilecek en iyi 14 modeli sizler için derledik.

30.000 TL – 50.000 TL arası alınabilecek en iyi 14 telefon * Asla donma kasma yapmıyor. - Sayfa 1

Elektrikli otomobiller başta olmak üzere teknoloji baş döndürücü bir hızda gelişmeye devam ediyor. Ülkemizde de satışı bulunan cep telefonları bu gelişimden payına düşeni aldı.

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30.000 TL – 50.000 TL arası alınabilecek en iyi 14 telefon * Asla donma kasma yapmıyor. - Sayfa 2

Xiaomi, iPhone, Samsung, OnePlus gibi birçok telefon markası gelişimini artırarak üretmeye devam ediyor.

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30.000 TL – 50.000 TL arası alınabilecek en iyi 14 telefon * Asla donma kasma yapmıyor. - Sayfa 3

30.000 – 50.000 TL ARASI ALINABİLECEK MANTIKLI 14 TELEFON

ekonomim.com olarak derlediğimiz bilgilere göre 30.000 TL ile 50.000 TL arasında satın alınabilecek en iyi 14 cep telefonu şöyle:

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30.000 TL – 50.000 TL arası alınabilecek en iyi 14 telefon * Asla donma kasma yapmıyor. - Sayfa 4

HUAWEİ PURA 70 – 33.000 TL

Huawei Pura 70 Teknik Özellikleri

  • Ekran:
    6.6 inç LTPO OLED, 1–120 Hz yenileme hızı, 2760 x 1256 piksel çözünürlük
  • İşlemci (CPU):
    Kirin 9010 (7 nm) – 5G destekli (Huawei tarafından geliştirilen işlemci)
  • RAM:
    12 GB
  • Depolama:
    256 GB veya 512 GB (NM kart ile artırılabilir)
  • Arka Kamera:
    • 50 MP ana kamera (f/1.4–f/4.0 değişken diyafram)
    • 13 MP ultra geniş açı
    • 12 MP periskop telefoto (5x optik zoom)
  • Ön Kamera:
    13 MP ultra geniş açı (f/2.4)
  • Batarya:
    4900 mAh
    • 66W kablolu hızlı şarj
    • 50W kablosuz şarj
    • 7.5W ters kablosuz şarj
  • İşletim Sistemi:
    HarmonyOS 4.2 (Çin versiyonu) / EMUI (Küresel versiyon)
    – Google servisleri yok
  • Ağ Desteği:
    5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC
  • Diğer Özellikler:
    • Ekran altı parmak izi okuyucu
    • IP68 suya ve toza dayanıklılık
    • Çift hoparlör, stereo ses
  • Ağırlık:
    207 gram
  • Gövde:
    Alüminyum çerçeve, cam arka yüzey
    (bazı modeller vegan deri kaplama)

 

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