30.000 TL – 50.000 TL arası alınabilecek en iyi 14 telefon * Asla donma kasma yapmıyor.
Cep telefonu üreticileri arasından 30.000 TL – 50.000 TL bütçeyle satın alınabilecek en iyi 14 modeli sizler için derledik.
Elektrikli otomobiller başta olmak üzere teknoloji baş döndürücü bir hızda gelişmeye devam ediyor. Ülkemizde de satışı bulunan cep telefonları bu gelişimden payına düşeni aldı.
Xiaomi, iPhone, Samsung, OnePlus gibi birçok telefon markası gelişimini artırarak üretmeye devam ediyor.
30.000 – 50.000 TL ARASI ALINABİLECEK MANTIKLI 14 TELEFON
ekonomim.com olarak derlediğimiz bilgilere göre 30.000 TL ile 50.000 TL arasında satın alınabilecek en iyi 14 cep telefonu şöyle:
HUAWEİ PURA 70 – 33.000 TL
Huawei Pura 70 Teknik Özellikleri
- Ekran:
6.6 inç LTPO OLED, 1–120 Hz yenileme hızı, 2760 x 1256 piksel çözünürlük
- İşlemci (CPU):
Kirin 9010 (7 nm) – 5G destekli (Huawei tarafından geliştirilen işlemci)
- RAM:
12 GB
- Depolama:
256 GB veya 512 GB (NM kart ile artırılabilir)
- Arka Kamera:
- 50 MP ana kamera (f/1.4–f/4.0 değişken diyafram)
- 13 MP ultra geniş açı
- 12 MP periskop telefoto (5x optik zoom)
- Ön Kamera:
13 MP ultra geniş açı (f/2.4)
- Batarya:
4900 mAh
- 66W kablolu hızlı şarj
- 50W kablosuz şarj
- 7.5W ters kablosuz şarj
- İşletim Sistemi:
HarmonyOS 4.2 (Çin versiyonu) / EMUI (Küresel versiyon)
– Google servisleri yok
- Ağ Desteği:
5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC
- Diğer Özellikler:
- Ekran altı parmak izi okuyucu
- IP68 suya ve toza dayanıklılık
- Çift hoparlör, stereo ses
- Ağırlık:
207 gram
- Gövde:
Alüminyum çerçeve, cam arka yüzey
(bazı modeller vegan deri kaplama)