400 çalışanı bulunuyor ; Teknoloji devi iflas başvurusu yaptı!
Merkezi Almanya’da bulunan dev teknoloji firmasının iflas başvurusu yaptığı öğrenildi.
Dünya genelinde etkili olan ekonomik kriz nedeniyle birçok ülkede şirketler darboğaza girdi. Ülkemizde de çok sayıda şirketin zorlandığı süreçte ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde iflas haberleri peş peşe geldi.
ALMAN TEKNOLOJİ DEVİ İFLAS BAŞVURUSU YAPTI
yeniakit.com.tr’nin haberine göre merkezi Almanya’da bulunan teknoloji firması iflas başvurusu yaptı.
Almanya’nın Bergheim kentinde merkezi bulunan bilişim ve teknoloji firması Siewert & Kau, iflas başvurusunda bulundu. Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin aktardığına göre, başvuru 5 Mayıs'ta Köln Yerel Mahkemesi tarafından alındı.
400 ÇALIŞANI BULUNUYORDU
Yaklaşık 400 çalışanı bulunan şirket, yıllık 700 milyon Euro’yu aşan cirosuyla Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinin en büyük BT distribütörlerinden biriydi. Ancak artan sektör baskısı ve şirket içindeki mali yeniden yapılanmalar iflas sürecine zemin hazırladı. Özellikle sadece ürün satışına odaklı iş modelinin sürdürülebilir olmaması dikkat çekti.