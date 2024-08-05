Kritik 48 saat bitti, gözler BTK'ya çevrildi: Instagram ne zaman açılacak?

BAŞKAN RESEN YETKİSİNİ KULLANDI

BTK Başkanı’nın 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Yasası’nın 8. maddesinde sayılan suçlarla ilgili resen erişim engeli getirme yetkisi bulunuyor ve bu yetki için mahkeme kararı aranmıyor. Dolayısıyla 48 saatlik bir süre koşulu da bulunmuyor.