Kritik 48 saat bitti, gözler BTK'ya çevrildi: Instagram ne zaman açılacak?
Instagram’a Cuma günü gelen erişim engeli devam ederken yetkililer görüşmelerin sürdüğünü ancak şimdilik bir yol alınamadığını belirtiyor. Yetkililer, “Listedeki hassasiyetlere uysunlar, yarım saatte açılırlar” dedi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), katalog suçlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 2 Ağustos Cuma günü Instagram’a erişim engeli getirdi.
Kararın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gözler BTK’nın karara ilişkin mahkeme kararı getirip getirmeyeceğine çevrildi. Ancak BTK’nın katalog suçlara ilişkin engelleme kararları için mahkeme kararı aranmazken, Instagram’ın yapabileceği tek şeyin idare mahkemesine kararın yürütmesinin durdurulması başvurusu olduğu öğrenildi.
Yetkililer, “İdare mahkemesine başvursalar ne diyecekler? Şu şu suçlara aykırı içerikleri kaldırmadık ama siz yine de yürütmeyi durdurun mu diyecekler. Avrupa’da iki saatte kaldırıyorlar. İsteseler yarım saatte istediğimiz içerikleri kaldırıp, yeniden açılabilirler” dediler.
BAŞKAN RESEN YETKİSİNİ KULLANDI
BTK Başkanı’nın 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Yasası’nın 8. maddesinde sayılan suçlarla ilgili resen erişim engeli getirme yetkisi bulunuyor ve bu yetki için mahkeme kararı aranmıyor. Dolayısıyla 48 saatlik bir süre koşulu da bulunmuyor.