5 yıldır bekleniyordu rafa kaldırıldı! iPhone 17 bekleyenleri üzen gelişme; satışlar etkilenebilir

Gözler bir yandan da iPhone 17 serisinde. Çünkü Apple, herhangi bir aksilik olmazsa yeni iPhone 17 serisini Eylül ayında piyasaya sürecek. Beklentilerin bir hayli yüksek olduğu bu telefonlarda tasarımın kesin olarak değişmesi beklenirken, işlemci ve diğer kısımlarda da bazı geliştirmeler yapılacak. Fakat en merak edilen özelliklerden biri ne yazık ki gelmeyecek.