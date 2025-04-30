5 yıldır bekleniyordu rafa kaldırıldı! iPhone 17 bekleyenleri üzen gelişme; satışlar etkilenebilir
iPhone 16 serisinde çok önemli bir özelliğe yer vermeyen Apple’ın, iPhone 17 serisinde de bu özelliği atlayacağı ortaya çıktı. Merakla beklenen iPhone 17 satışları sadece bu nedenden bile düşebilir.
iPhone 16 serisinde birçok yeniliğe yer veren Apple, gerek işlemci gerek kamera tarafında önemli yükseltmeler yapmıştı. Şu anda satışları hiç de fena olmayan iPhone 16 ailesine, geçtiğimiz yılın sonlarında daha uygun fiyatlı iPhone 16e modeli de eklendi.
Gözler bir yandan da iPhone 17 serisinde. Çünkü Apple, herhangi bir aksilik olmazsa yeni iPhone 17 serisini Eylül ayında piyasaya sürecek. Beklentilerin bir hayli yüksek olduğu bu telefonlarda tasarımın kesin olarak değişmesi beklenirken, işlemci ve diğer kısımlarda da bazı geliştirmeler yapılacak. Fakat en merak edilen özelliklerden biri ne yazık ki gelmeyecek.
Geçen yıl Çinli mikroblog platformu Weibo’da paylaşımda bulunan Instant Digital, Apple’ın iPhone’larında ilk kez yansıma önleyici ve çizilmeye dayanıklı süper sert bir ekran kullanılacağı bilgisini paylaşmıştı. Şimdi ise Apple’ın bunu yetiştiremeyeceği nedeniyle erteleyeceği ortaya çıktı.
Güvenilir kaynaklardan Macrumors, yeni raporunda yansıma önleyici ekran hakkında bazı bilgiler paylaştı. Rapora göre Apple, yeni ekran kaplama sürecinin üretimini ölçeklendirmesiyle ilgili sorunlarla karşılaştı. Bu nedenle yeni kaplamanın uygulanma süreci, milyonlarca cihazın üretimi göz önüne alındığında oldukça yavaş ilerliyordu. Dolayısıyla Apple bu özelliği iPhone 17 Pro modellerinde rafa kaldırdı.