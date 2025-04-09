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  4. 5 yıllık devir kapandı. Popüler Samsung telefonları için yolun sonu geldi, destek resmen bitti

5 yıllık devir kapandı. Popüler Samsung telefonları için yolun sonu geldi, destek resmen bitti

Samsung’un 5 yıl önce piyasaya sürdüğü popüler amiral gemisi modelleri için yolun sonu geldi. Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra için artık vakit tamam.

5 yıllık devir kapandı. Popüler Samsung telefonları için yolun sonu geldi, destek resmen bitti - Sayfa 1

Android işletim sistemi üzerine kurulu telefonlara sahip olan Samsung, dünya çapında milyonlarca akıllı telefon satıyor. En çok satış gerçekleştiren markalar arasında ilk beşte yer alan Koreli firma, her bütçeye hitap eden modellere sahip.

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5 yıllık devir kapandı. Popüler Samsung telefonları için yolun sonu geldi, destek resmen bitti - Sayfa 2

O kadar çok akıllı telefon piyasaya sürmesine rağmen Samsung, neredeyse tüm modelleri için çok uzun yıllar güncelleme desteği veriyor. 

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5 yıllık devir kapandı. Popüler Samsung telefonları için yolun sonu geldi, destek resmen bitti - Sayfa 3

Günümüzde artık yeni Samsung telefonların 7 yıla kadar güncellendiğini görüyoruz ve bu marka için de iyi sinyaller veriyor.

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5 yıllık devir kapandı. Popüler Samsung telefonları için yolun sonu geldi, destek resmen bitti - Sayfa 4

Ancak miadı dolan telefonlar için elden bir şey gelmiyor. 11 Şubat 2020 yılında piyasaya sürülen Galaxy S20 serisi, Samsung’un çok konuşulan amiral gemisi modellerinden olmuştu.

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