5 yıllık devir kapandı. Popüler Samsung telefonları için yolun sonu geldi, destek resmen bitti
Samsung’un 5 yıl önce piyasaya sürdüğü popüler amiral gemisi modelleri için yolun sonu geldi. Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra için artık vakit tamam.
Android işletim sistemi üzerine kurulu telefonlara sahip olan Samsung, dünya çapında milyonlarca akıllı telefon satıyor. En çok satış gerçekleştiren markalar arasında ilk beşte yer alan Koreli firma, her bütçeye hitap eden modellere sahip.
O kadar çok akıllı telefon piyasaya sürmesine rağmen Samsung, neredeyse tüm modelleri için çok uzun yıllar güncelleme desteği veriyor.
Günümüzde artık yeni Samsung telefonların 7 yıla kadar güncellendiğini görüyoruz ve bu marka için de iyi sinyaller veriyor.