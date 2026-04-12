50 milyon akıllı telefon sahibi için büyük tehlike: Hesaplarınız boşaltılabilir
Teknoloji devi Microsoft’un siber güvenlik uzmanları, Android cihazları etkileyen önemli bir güvenlik açığını daha bildirdi. Bu açık, 50 milyon kişi için büyük risk oluşturuyor.
Akıllı telefonlar için tehditlerin ardı arkası gelmiyor. Bu kez teknoloji devi Microsoft’un güvenlik uzmanları, 50 milyon kişiyi hedef alan yeni bir güvenlik tehdidi tespit etti. Ancak sorun şu an iPhone değil sadece Android kullanıcılarını tehlikeye atıyor.
Teknoloji medyasından techturco.com’un haberine göre Microsoft araştırmacıları, ekosistemi derinden sarsacak yeni bir zafiyet ortaya çıkardı. Sorun, yaygın olarak kullanılan EngageLab adındaki üçüncü taraf bir yazılım geliştirme kitinden (SDK) kaynaklanıyor.
Bu kiti kullanan uygulamaların toplamda 50 milyondan fazla kullanıcıyı risk altına soktuğu bildirildi.