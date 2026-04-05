50 yıl sonra bir ilk: Dünya’nın uzaydan fotoğrafı bakın hangi telefonla çekildi
NASA’nın tarihe geçen Ay yolculuğu resmen başladı. Artemis 2 programı kapsamında dört astronot, bu süreçte 10 gün yolculuk yapacak. İlk kez NASA, astronotların yanında kişisel telefon götürmelerine izin verdi. Ve bu telefonlarla çekilen ilk fotoğraflar paylaşıldı.
NASA, çok uzun yıllardır beklenen Artemis 2 programını resmen başlattı. 4 Amerikalı astronot, bu tarihi yolculukta 10 günde Ay’a yolculuk edip, yörüngesinde dönüp gelecekler.
En son Apollo ile yapılan Ay görevinin üzerinden 50 yıldan fazla zaman geçti. Dolayısıyla insanlık için bu Ay yolculuğu son derece önemli, çünkü bir sonraki programın Mars olması bekleniyor ve büyük gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Artemis 2 programı ilklerle dolu. Öyle ki uzay tarihinde ilk kez astronotlar, kişisel akıllı telefonlarını yanında götürebilme imkanına sahip oldu.