  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  50 yıl sonra bir ilk: Dünya'nın uzaydan fotoğrafı bakın hangi telefonla çekildi

NASA’nın tarihe geçen Ay yolculuğu resmen başladı. Artemis 2 programı kapsamında dört astronot, bu süreçte 10 gün yolculuk yapacak. İlk kez NASA, astronotların yanında kişisel telefon götürmelerine izin verdi. Ve bu telefonlarla çekilen ilk fotoğraflar paylaşıldı.

50 yıl sonra bir ilk: Dünya’nın uzaydan fotoğrafı bakın hangi telefonla çekildi - Sayfa 1

NASA, çok uzun yıllardır beklenen Artemis 2 programını resmen başlattı. 4 Amerikalı astronot, bu tarihi yolculukta 10 günde Ay’a yolculuk edip, yörüngesinde dönüp gelecekler.

1 | 8
50 yıl sonra bir ilk: Dünya’nın uzaydan fotoğrafı bakın hangi telefonla çekildi - Sayfa 2

En son Apollo ile yapılan Ay görevinin üzerinden 50 yıldan fazla zaman geçti. Dolayısıyla insanlık için bu Ay yolculuğu son derece önemli, çünkü bir sonraki programın Mars olması bekleniyor ve büyük gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

2 | 8
50 yıl sonra bir ilk: Dünya’nın uzaydan fotoğrafı bakın hangi telefonla çekildi - Sayfa 3

 Artemis 2 programı ilklerle dolu. Öyle ki uzay tarihinde ilk kez astronotlar, kişisel akıllı telefonlarını yanında götürebilme imkanına sahip oldu.

3 | 8
50 yıl sonra bir ilk: Dünya’nın uzaydan fotoğrafı bakın hangi telefonla çekildi - Sayfa 4

NASA, bu kez gerekli tespitleri yapıp, uzay şartlarında en uygun hangi telefonların kullanılacağına karar verdi ve dört iPhone modelini astronotlara verdi. Peki bu telefon neden tercih edildi?

4 | 8