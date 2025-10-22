5G ile birlikte fatura ve tarifeler değişiyor: Turkcell Genel Müdürü açıkladı; yapay zeka devrede!
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 5G ihalesi ile birlikte en çok paket ve frekans alan Turkcell, yeni teknolojinin 1 Nisan 2026’da aktif edileceğini açıkladı. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, fatura ve fiyatlandırma konusuna da açıklık getirdi.
4G’nin Türkiye’ye gelmesinin üzerinden 10 yıla yakın süre geçti. Teknoloji gelişiyor ve internet bağlantılarının da artık hızlı bir seviyede olması gerekiyor.
Dünya, adım adım 5G teknolojisini kullanmaya başlarken, yüksek indirme ve yükleme hızı sunan bu teknoloji birkaç ay sonra Türkiye’de de kullanılmaya başlayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 5G’nin 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren ülkemizde aktif edileceğini açıkladı. 10 yıl sonra gelecek bu teknoloji, mobil bağlantıda 10 kata kadar hız sunacak.