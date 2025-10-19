5G’de kim zirvede? 2025’te en hızlı ve en yavaş internet hızı sunan ülkeler; ilk sırada sürpriz

  1. Ekonomim
5G giderek yaygınlaşıyor, milyonlarca kişi yeni teknolojiyi kullanma imkanı yakalıyor. Türkiye, birkaç ay sonra resmen 5G’ye geçiş yapan ülkeler arasında olacak. Peki 5G’den bahsetmişken, en hızlı ve en yavaş internet hızlarına sahip olan ülkeler hangileri?

Son yılların çok konuşulan teknolojilerinden 5G, artık adından daha fazla söz ettirmeye başladı. Bunun nedeni ise Türkiye’de 5G’ye geçiş süreci hız kazanmış durumda.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla birçok konuya açıklık getirdi. 5G’nin hız testlerini paylaşan, ardından operatör şirketleri için ihale düzenlendiğini vurgulayan Uraloğlu, Türkiye’nin 2026 Nisan ayında 5G’yi kullanabileceğini duyurdu.

5G, mevcut 4G bandına kıyasla 10 kat daha hızlı. İnternet hızı ve diğer bağlantılarda mükemmel hız ve veri akış hızı sunuyor. Peki halihazırda 5G sunan ülkeler arasında en hızlı internet kimde? İşte 2025’te en iyi yükleme ve indirme hızına sahip olan ülkeler:

5G Mobil İndirme Hızında En İyi Ülkeler (2025)

1- Birleşik Arap Emirlikleri – 624.87 Mbps

