60 milyondan fazla cihaz etkileniyor. Google’dan uyarı, 330 uygulamada virüs tespit edildi
Google, ortalama 60 milyondan fazla cihaza sızdığı tahmin edilen tehlikeli bir zararlı yazılım tespit etti. Android cihaz sahipleri bu uygulamaları mutlaka kaldırsın!
Google, her yıl binlerce zararlı uygulama tespit etti. Bu alanda ciddi bir çalışma yürüten ABD’li teknoloji devi, siber güvenlik şirketlerinin yanı sıra şirket içinde dev bir ekibe sahip. Bu ekip, zararlı yazılım içeren uygulamaları çok geçmeden tespit ediyor ve Google’a bildiriyor. Böylece Google, söz konusu uygulamaları mağazadan kaldırarak kullanıcıların yüklemesinin önüne geçiyor.
Ancak son zamanda Play Store mağazasına sessiz sedasız sızan kötü amaçlı bir yazılım keşfedildi. 330 uygulama içerisine gizlenen bu uygulama, kişisel verileri risk altına atıyor. Google, birçok siber güvenlik şirketinin uyarısıyla bu uygulamaları mağazadan hemen kaldırdı. Ancak uygulamalar daha önceden cihazlara yüklendiyse risk halen devam ediyor.
Eğer Google’ın engellediği uygulamalar cihazlarınızda yüklü ise, bu uygulamaları hemen kaldırmanızda fayda var. Zira banka hesap şifreleri, sosyal medya şifreleri ve daha birçok özel verileriniz kötü amaçlı korsanların eline geçebilir.
Peki bu uygulamalar hangileri? Siber güvenlik şirketi Bitdefender, Google’a bildiri yapmasının ardından bu uygulamalar arasında en riskli olanları açıkladı. 330 uygulamanın tamamını paylaşmayan şirket, aşağıdaki uygulamalardan herhangi biri cihazlarda yüklü ise hemen kaldırılması gerektiği konusunda uyardı.