60 milyondan fazla cihaz etkileniyor. Google’dan uyarı, 330 uygulamada virüs tespit edildi

Google, her yıl binlerce zararlı uygulama tespit etti. Bu alanda ciddi bir çalışma yürüten ABD’li teknoloji devi, siber güvenlik şirketlerinin yanı sıra şirket içinde dev bir ekibe sahip. Bu ekip, zararlı yazılım içeren uygulamaları çok geçmeden tespit ediyor ve Google’a bildiriyor. Böylece Google, söz konusu uygulamaları mağazadan kaldırarak kullanıcıların yüklemesinin önüne geçiyor.