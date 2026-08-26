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  4. 7 yıldır bekleniyordu ve Apple resmen duyurdu: Katlanabilir iPhone için tarih belli oldu

7 yıldır bekleniyordu ve Apple resmen duyurdu: Katlanabilir iPhone için tarih belli oldu

Aylardır sızıntılarıyla gündemdeki yerini koruyan iPhone 18 ailesi ve Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli için nihayet tarih belli oldu. Teknoloji devi Apple, Apple Event lansman tarihini açıkladı.

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7 yıldır bekleniyordu ve Apple resmen duyurdu: Katlanabilir iPhone için tarih belli oldu - Sayfa 1

iPhone 17 serisiyle tüketicileri şaşırtmayı başaran Apple, yepyeni turuncu renk modeli ile yeni bir furya başlatmıştı. Gözler aylardır bir sonraki iPhone 18 serisindeydi ve Apple, yeni amiral gemisi modelleri için lansman tarihini resmen açıkladı.

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7 yıldır bekleniyordu ve Apple resmen duyurdu: Katlanabilir iPhone için tarih belli oldu - Sayfa 2

Apple ve CEO Tim Cook, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla yeni iPhone 18 Pro ailesi ve katlanabilir iPhone modelinin tanıtılacağı etkinlik tarihini açıkladı. Teknoloji editörlerine de davetiyeler mail yoluyla ulaştı.

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7 yıldır bekleniyordu ve Apple resmen duyurdu: Katlanabilir iPhone için tarih belli oldu - Sayfa 3

Apple, rakiplerinden tam yedi yıl sonra katlanabilir telefon pazarına adım atsa da, sızdırılan bilgiler beklemeye değeceğini gösteriyor.  9to5Mac'in haberine göre, Apple'ın yeni ürün lansmanı 9 Eylül tarihinde gerçekleşecek. 

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7 yıldır bekleniyordu ve Apple resmen duyurdu: Katlanabilir iPhone için tarih belli oldu - Sayfa 4

Etkinlikte yeni iPhone 18 Pro ve Prı Max’in yanı sıra, katlanabilir iPhone ve diğer yeni ürünlerin tanıtılması bekleniyor.

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