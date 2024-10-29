80’li yılların efsane oyunuydu! Tetris 40 yaşına girdi

Nostaljik oyunlardan Tetris 40 yaşını kutluyor. 1980'ler ve 1990'larda, video oyunlarının zirve yaptığı, atari salonlarının dolup taştığı yıllarda çocukların en çok oynadığı oyunlardan olan Tetris pek çok kişiyi bugün bile çocukluğuna götürüyor.