80’li yılların efsane oyunuydu! Tetris 40 yaşına girdi
80'li ve 90'lı yıllarda çocuk olanların en iyi bildiği efsane oyunlardan Tetris 40 yaşına girdi. Bir döneme damgasını vuran ünlü oyun birçok kişinin çocukluğunda ve gençliğinde büyük bir yer kaplamıştı.
Nostaljik oyunlardan Tetris 40 yaşını kutluyor. 1980'ler ve 1990'larda, video oyunlarının zirve yaptığı, atari salonlarının dolup taştığı yıllarda çocukların en çok oynadığı oyunlardan olan Tetris pek çok kişiyi bugün bile çocukluğuna götürüyor.
Efsanevi Tetris oyunu doğum gününü Londra'da dev ekranda kutladı
İngiltere'nin başkenti Londra'da, efsanevi Tetris oyununun 40. yıl dönümü dolayısıyla Outernet London'daki yüksek çözünürlüklü LED ekranlarda etkinlik düzenlendi. İzleyenlerin meraklı bakışları arasında oyun başladı. İzleyiciler o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Dev ekrandaki QR kodu okutanlar oyunu bizzat oynama keyfi de yaşadı.
Dünya çapında fenomen olmuştu
Sovyetler Birliği'nden çıkan bu efsane oyun, basit mekanikleri ve bağımlılık yaratan oynanışıyla dünya çapında bir fenomen olmuştu. 80’li yılların klasik video oyunu, basitliği ve sinir bozucu zorluğu nedeniyle o zamandan beri popülerliğini sürdürüyor.
Sovyet mühendis Aleksey Pajitnov yarattı
Tetris ilk olarak 1984 yılında Sovyet mühendis Aleksey Pajitnov tarafından yaratıldı. Sibernetik bölümündeki işinden sıkılan genç, matematiksel bulmacalara olan tutkusunu kullanarak yeni bir bilgisayar oyunu yaratmaya başladı. İlhamını Pentomino adlı bir tahta oyunundan aldı.