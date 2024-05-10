Akıllı baston üreten Türk şirketi İngiltere'de kraliyet ödülüne layık görüldü

Ceylan, akıllı baston teknolojisi ile inovasyon dalında İngiltere Kraliyet Ödülü'ne layık görüldüklerini belirterek, "İngiltere Kraliyet İnovasyon Ödülü'nü WeWALK olarak Windsor Kalesi'nde düzenlenecek törende alacağız. Girişimimiz görme engellilerin hayatını bir yandan değiştirirken, bir yandan da ülkemizi tüm dünyada temsil etmeye de devam edecek." dedi.

- "Yapay zeka görme engellilerin parmaklarının ucunda"

Görme engelliler için özel geliştirilmiş sesli asistana sahip akıllı bastonun yeni versiyonuna ilişkin de bilgi veren Ceylan, "Bu sesli asistan sayesinde görme engelliler daha güvenli ve bağımsız hareket ediyor, akıllı bastonun son versiyonu gelişmiş teknolojisiyle çok daha hassas engel algılama deneyimi sunuyor." diye konuştu.

Ceylan, yolda yürürken navigasyon desteğinin akıllı bastondan alınabildiğini aktarırken, şunları kaydetti: